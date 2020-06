La protesta delle coop sociali: “La Regione rispetti impegni”. Tesei convoca un tavolo

PERUGIA – Dare immediata ed integrale applicazione del protocollo d’intesa sottoscritto il 21 aprile scorso dalla Regione Umbria con Anci, centrali cooperative e organizzazioni sindacali in modo da garantire ai lavoratori del settore sociale il diritto ad essere integralmente retribuiti per i mesi di aprile e maggio e di convocare un tavolo di crisi per affrontare i problemi strutturali del settore. Lo hanno detto in piazza e poi direttamente alla presidente Donatella Tesei, che li ha ricevuti, i lavoratori delle cooperative sociali, insieme a cittadini, sindacati e centrali cooperative.

Investire Durante l’emergenza da Covid-19 cooperative e lavoratori sono stati in prima linea, hanno fronteggiato il virus lavorando con dedizione e senso di responsabilità, oggi però le conseguenze economiche dell’emergenza mettendo in crisi l’intero sistema in cui lavorano 8000 persone di cui 800 lavoratori svantaggiati, mettendo a rischio sia gli occupati che la rete di servizi costruita negli ultimi decenni. “La pandemia ha lasciato delle ferite profonde nelle nostre comunità – affermano gli organizzatori della manifestazione – ha lacerato il tessuto economico e sociale dell’Umbria. Per questa ragione crediamo che la ripartenza delle attività economiche deve essere accompagnata da un forte investimento nella attività sociali valorizzando anche l’opera dei lavoratori e delle lavoratrici sociali che hanno garantito servizi essenziali nell’emergenza ed adesso rischiano di essere dimenticati. Per questa ragione riteniamo prioritario ripartire dai bambini, dalla cura degli anziani e delle persone con disabilità, garantire dignità e diritti a educatori e operatori sociali e non abbandonare i lavatori svantaggiati”.

Confronto Come detto, la presidente Tesei ha ricevuto i rappresentanti. Dopo aver ascoltato le loro istanze, è stata ribadita da parte dell’Ente la volontà di applicare l’accordo sottoscritto ad aprile in merito alla retribuzione piena dei lavoratori per quel che riguarda il mese di marzo e di aprire un tavolo tecnico per i mesi di aprile e maggio, nel rispetto delle normative. “La nostra Giunta – ha sottolineato la presidente – ha grande sensibilità nei confronti del mondo delle cooperative da voi rappresentato. L’emergenza Covid ci ha fatto sospendere un percorso che stavamo avviando anche con il vostro settore. Da parte nostra comunque troverete sempre una interlocuzione attenta, aperta, propositiva e ricettiva al tempo stesso. L’incontro con la presidente Tesei – affermano i rappresentanti di sindacati e cooperative – è stato positivo. Ci ha ribadito la grande sensibilità della Giunta nei confronti del mondo delle cooperative sociali assicurandoci un’interlocuzione attenta, aperta, propositiva e ricettiva al tempo stesso. Abbiamo definito con la presidente la convocazione di un tavolo di lavoro tecnico per applicare il protocollo sottoscritto sull’Art. 48 e la convocazione di un tavolo di crisi, anche con Anci, sulla cooperazione sociale per affrontare i nodi strutturali come l’adeguamento delle rette, il tema delle gare di appalto e l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Adesso sarà importante rispettare il percorso condiviso oggi. Da parte nostra ci sarà la massima collaborazione per risolvere i problemi aperti nell’interesse della comunità”.

Centri estivi Sul tavolo, oltre all’accordo sottoscritto ad aprile, vi sono tra l’altro le questioni delle tariffe, della legge sugli appalti e dei centri estivi. Proprio in merito a quest’ultimo punto l’Ente ha confermato l’impegno economico di 3 milioni in attesa anche di avere contezza dell’intervento del Governo nazionale.