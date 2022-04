La prima ballerina dell’Opera di Kiev fuggita dalla guerra danzerà a Città di Castello

CITTA’ DI CASTELLO – Il Teatro degli Illuminati di Città di Castello sarà la cornice di un appuntamento di solidarietà a sostegno dei bambini profughi ucraini rifugiatisi nel territorio tifernate e non solo. Ospite d’eccezione la prima ballerina del teatro dell’Opera di Kiev, Yevnhuia Korshunova, fuggita dalla guerra. In occasione della Giornata internazionale della danza, giovedì 28 aprile alle 21, l’associazione Castello Danza, in collaborazione con Nania spettacolo, ha organizzato un evento che raggrupperà tutte le principali realtà coreutiche e artistiche del territorio.