Tesei in consiglio regionale sul programma: “Migliorare la sanità e ripresa economica”

PERUGIA – “La sfida è rilanciare la sanità migliorando i servizi ed efficientando la macchina organizzativa”, è questo uno dei passaggi chiave dell’intervento della presidente della Regione Donatella Tesei che lunedì mattina, in consiglio regionale, ha illustrato le linee di governo. “Razionalizzazione e specializzazione dovranno essere le parole chiave della nostra sanità” ha aggiunto. La presidente ha ricordato che il comparto “assorbe l’ 80% del bilancio dell’ amministrazione”. “E’ necessario puntare a una razionalizzazione – ha aggiunto – che abbia come cardine i sistemi di monitoraggio, di valutazione dell’ appropriatezza e della qualità dei servizi offerti. La sanità umbra che viene vista, e in qualche modo sbandierata come una delle migliori d’ Italia, è oggi profondamente scaduta in termini di qualità percepita delle prestazioni, nonostante lo sforzo di medici e infermieri. Lo testimoniano i numeri della mobilità passiva, in costante peggioramento, e la fuga dei migliori primari. Qualità e competenze devono essere portate al centro della nostra sanità”. Secondo la presidente “occorrerà procedere a una drastica semplificazione del comparto sanitario per quanto riguarda le strutture tecnico amministrative a beneficio di una più capillare presenza sul territorio di quelle socio sanitarie deputate a erogare le prestazioni”.

Riforme “Gli interventi di riforma previsti non sono un libro dei sogni ma qualcosa che necessariamente dovrà essere realizzato per mirare a risollevare la nostra regione dalla situazione in cui si trova, a risvegliarla dal torpore che la caratterizza”, ha sottolineato la presidente. Tesei ha iniziato il suo discorso descrivendo l’attuale situazione umbra come “difficile e critica”. “Che non può, e non deve, essere – ha aggiunto – alibi per nessuno di noi, ma che al tempo stesso non può essere dimenticata”. Per la presidente la parola d”ordine è “agire” e quindi “non abbiamo più tempo di aspettare”. “Dobbiamo far sì – ha sottolineato Tesei – che la regione si rialzi, ricominci a camminare e presto a correre. L” Umbria può aspirare a diventare regione pilota di questa nazione in molti campi. È nostro dovere provare a renderlo possibile”.

Economia Poi la presidente della Regione è tornata a battere sulla ripresa economica. “Bisogna puntare sullo sviluppo economico che significa anche semplificazione della pubblica amministrazione, non più rinviabile e di grande aiuto alle imprese: serve una spending review che non sarà a spot, ma strutturale e pluriennale, per rendere la macchina amministrativa più funzionale. La governatrice ha poi annunciato la volontà di intervenire nella partita dell’accesso al credito per le aziende, “anche le più piccole, che spesso hanno progetti importanti, con azioni complementari al sistema bancario per creare effetti moltiplicatori sull’utilizzo dei fondi, rivedendo il ruolo – ha detto – di Gepafin e Sviluppumbria che non possono più essere i salvatori di ultima istanza”.

Comuni Per i territori al consiglio regionale la presidente ha assicurato “dialogo costante coi 92 Comuni, coi quali – sono state le parole della presidente – stringere un’alleanza per supportare le azioni di governo municipale, superando le logiche di campanile». Nelle linee programmatiche, come già emerso nei giorni scorsi, anche il taglio dei dirigenti che passeranno dai «65 attuali ai 40 della riforma che consegnerà – è andata avanti – un risparmio di 3 milioni di euro e semplificazione nei processi”. Fin qui in punti salienti dell’intervento della presidente della Regione. Subito dopo si è aperto il dibattito.

