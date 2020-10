Paoletti pronta per il palcoscenico del Roland Garros juniores

PERUGIA – Il sogno di giocare sui campi in terra rossa di Avenue Gordon-Bennett, a Parigi. Sui campi mitici del Roland Garros. Un sogno che diventa realtà per Matilde Paoletti, tennista perugina classe 2003, plurititolata a livello giovanile e già con punti WTA in cascina. La portacolori dello Junior Tennis Perugia, cresciuta con il Maestro Andrea Grasselli e da diversi anni seguita dallo staff federale, debutterà nel torneo juniores insieme ai più grandi talenti mondiali della racchetta. Una soddisfazione non da poco per Matilde, che ha mostrato grandi progressi cogliendo vittorie rilevanti anche nel circuito professionistico maggiore e adesso desiderosa di proseguire la sua ascesa.

Classico Il Roland Garros juniores edizione 2020, a causa dell’emergenza Coronavirus spostato dal classico periodo maggio-giugno a quello di settembre-ottobre, inizierà domenica 4 ottobre. Alla prestigiosa manifestazione, che tra l’altro nella passata edizione ha visto protagonista anche un altro alfiere dello Junior Tennis Perugia, Francesco Passaro, prenderanno parte sette atleti azzurri tra tabellone maschile e tabellone femminile. Sempre a causa dell’emergenza Coronavirus, non si disputerà il tabellone di qualificazione ma si partirà direttamente dal Main Draw. Il sorteggio degli abbinamenti di primo turno è in programma sabato 3 ottobre. Inutile dire che tutta l’Umbria della racchetta tiferà per Matilde Paoletti.