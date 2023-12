“La pace si costruisce insieme”: le comunità etniche di Terni sfilano in corteo

TERNI – Le comunità della città di Terni hanno sfilato insieme, nel segno della pace e dell’inclusione per un evento intitolato “La pace è un cammino da costruire insieme”.

Preceduta dalla banda di cesi e accompagnata da palloncini bianchi, la sfilata in costume tipico e bandiere ha visto partecipare volontari delle comunità di Albania, Romania, Bangladesh, Cina, Messico, Pakistan, Gambia, Nigeria, Senegal, Marocco, Italia, India, Ucraina e Perù.

Da Piazza dei Bambini e delle Bambine il corteo si è poi snodato in piazza della Repubblica e piazza Tacito, dove si è svolto un momento importante: la consegna della Stella d’Oro alla Cittadella delle Associazioni in piazza della Pace, un centro vitale di incontro e scambio culturale situato a Villaggio Italia. Ad organizzare l’evento il Cesvol, in collaborazione con il Comune di Terni.