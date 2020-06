La “Notte Romantica” a Castiglione porta il “Pensiero d’amore” sui social

CASTIGLIONE DEL LAGO – Anche quest’anno Castiglione del Lago aderisce alla Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia, seppur in forma ridotta ma dal valore simbolico. Il 27 giugno saranno molti i borghi che festeggeranno l’amore e il romanticismo da Nord a Sud dell’Italia e l’evento, arrivato alla sua seconda edizione, sarà declinato nel borgo lacustre secondo una modalità più raccolta, in rispetto delle norme didistanziamento sociale necessarie al contrasto del diffondersi del Covid-19.

Quest’anno l’impegno degli amministratori, delle proloco e delle associazioni dei vari Comuni d’Italia che hanno aderito all’evento è stato ancora più forte e sentito: dopo mesi di lockdown e “con una pandemia che ancora ci costringe alla massima attenzione nel vivere la nostra socialità, organizzare un evento dedicato all’amore e al romanticismo è un una sfida importante ma necessaria, poiché il rilancio turistico-culturale del nostro Paese e dei nostri borghi è strettamente legato anche agli eventi, elemento imprescindibile della strategia di attrazione di flussi turistici dei territori”.

Il momento caratterizzante e unificante della serata sarà il dessert “Pensiero d’amore”, che ogni anno viene appositamente creato per la manifestazione da uno chef stellato e che quest’anno sarà di libera interpretazione. Cittadini e ristoratori potranno realizzare la loro personale ricetta di questo dessert e partecipare all’evento Facebook #NOTTEROMANTICA2020, postando la foto e la ricetta del dolce da loro ideato. Le foto più belle e creative saranno premiate e la ricetta migliore sarà eletta “Pensiero d’Amore” dell’edizione 2020 della Notte Romantica. Per il brindisi di mezzanotte, non saranno organizzati eventi in piazza, ma l’invito rivolto ai pubblici esercizi è di organizzarlo in tutta sicurezza e rispettando le regole del distanziamento sociale nei locali.

Come sopra accennato, anche quest’anno sarà proposto un evento social, un contest Facebook dove saranno premiate le foto del miglior dolce “Pensiero d’amore” realizzato da una pasticceria o da un ristoratore, o del miglior dessert realizzato in casa da chi sceglierà di celebrare l’evento in modo più “raccolto” e la miglior foto degli allestimenti del borgo per l’evento. Il contest ha l’obiettivo di dare massima visibilità alla Notte Romantica attraverso i social. QUI per iscriversi all’evento Facebook e condividere dal 17 giugno al 1 luglio tutti i contenuti: foto, locandine e iniziative. Dal 27 giugno sarà possibile anche condividere le foto e i video realizzati durante la Notte Romantica nel Borgo. L’evento darà vita a un album collettivo e i contributi, dalla preparazione all’allestimento, dagli spettacoli ai piatti tipici, dovranno essere condivisi all’interno dell’evento stesso. Verranno premiati gli autori ritenuti più originali e rappresentativi della Notte Romantica. I premi in palio sono un navigatore Tom Tom (per la foto del dolce Pensiero d’Amore e ricetta realizzato in casa da chi sceglierà di festeggiare la Notte Romantica in famiglia o in modo più casalingo), un navigatore Tom Tom (per il dolce Pensiero d’Amore realizzato da un pasticcere o da un ristoratore del borgo, sempre corredato da ricetta). La fotografia più rappresentativa dell’edizione 2020 vincerà un cofanetto SmartBox per 2 persone comprensivo di notte, colazione ed esperienza nei Borghi più Belli d’Italia.