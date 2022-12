La noia e l’ennesimo rigore sbagliato: Perugia-Spal senza emozioni nè gol

PERUGIA– Terzo rigore sbagliato su quattro poi più niente. Perugia e Spal si annullano nello scontro diretto del Curi, dove le squadre di Castori e De Rossi pareggiano a reti inviolate lasciando invariata la propria classifica. Il Grifo, paradossalmente è al al quarto risultato utile consecutivo ma senza i tre punti la salvezza è lontana

Primo tempo pressochè nullo. Uniche cose degna di nota la punizione di Bartolomei e al 43′ con una botta dello stesso giocatore dal limite dopo errore di Tripaldelli.

Nella ripresa il Perugia ci prova con maggiore convinzione, ottenendo un penalty c(ci vuole però il Var per arrivare a stabilire il contatto fra Alfonso e Bartolomei), che Melchiorri tuttavia fallisce calciando sulla traversa. In pieno recupero il Perugia reclama un altro rigore per tocco ancora del portiere spallino su Di Serio ma stavolta il Var dice di no.

Il tabellino

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Rosi (36′ st Vulikic); Casasola, Santoro, Bartolomei, Paz (41′ st Lisi); Kouan (36′ st Luperini); Olivieri (41′ st Di Serio), Melchiorri (25′ st Strizzolo). A disp.: Furlan, Abibi, Angella, Beghetto, Iannoni, Vulic. All: Castori.

SPAL (3-5-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Varnier; Tunjov (18′ st Rabbi), Zanellato (31′ st Valzania), Esposito, Proia (1′ st Maistro), Tripaldelli; Moncini (16′ st La Mantia), Finotto (18′ st Fiordaliso). A disp.: Thiam, Dalle Mura, Arena, Prati, Celia, Murgia, Rauti. All: De Rossi.

Arbitro: Gualtieri di Asti.

Note: giornata rigida, terreno in buone condizioni. Spettatori paganti 1.998. Incasso non comunicato. Abbonati 2.764, quota non comunicata. Ammoniti Varnier, Meccariello, Castori. Al 17’st Melchiorri ha fallito un calcio di rigore. Angoli 6-4. Recuperi: 2′, 4′.