La ‘Musica leggerissima’ di Colapesce e Dimartino arriva a Spoleto

SPOLETO – Il duo rivelazione del Festival di Sanremo, ovvero Colapesce e Dimartino, arriva in Umbria per proporre al pubblico del Festival dei Due Mondi la loro hit “Musica leggerissima”, il brano “Toy boy”, che li vede impegnati con Ornella Vanoni e le canzoni del doppio album “I mortali2”, oltre ad alcuni classici dei rispettivi repertori.

Si esibiranno il 9 Luglio alle 21.30 in Piazza Del Duomo a Spoleto. “Per noi suonare è la cosa più importante e non vediamo l’ora di tornare a farlo, soprattutto dopo un periodo così penalizzante per la musica dal vivo”. Saranno accompagnati sul palco da Adele Altro (Any Other), artista di punta del panorama underground italiano, dal polistrumentista e produttore Alfredo Maddaluno e da Giordano Colombo, batterista di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima.