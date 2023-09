La macumba sulle Fere: due gol annullati, sbaglia un rigore, poi vince l’Ascoli

TERNI – Momento nerissimo per la Ternana. Ad Ascoli Piceno vince 2-0 la formazione dei Viali, eppure chi avrebbe meritato i tre punti è la formazione di Lucarelli, padrona assoluta nel primo tempo, quando avrebbe potuto chiudere il match. Ma il Var annulla ai rossoverdi due gol (stavolta giustamente), mentre Dionisi sbaglia un rigore. Poi è rottura prolungata. Rossoverdi inchiodati a 2 punti.

Lucarelli sceglie Dionisi e Viviani, entrambi all’esordio dal primo minuto, il secondo all’esordio assoluto. L’attaccante reatino è il grande ex della sfida. Nell’Ascoli Quaranta al posto di Bodgan. Prima per Di Tacchio da ex contro la Ternana.

Primo tempo

Al 5′ prima occasione per i rossoverdi con Corrado che arriva al tiro dopo un triangolo Dionisi-Casasola ma non si coordina bene e Viviano para facile. Sempre l’esterno di testa dalla media distanza dopo assist di Casasola, con Viviano che manda in angolo. Il forcing si concretizza nel vantaggio rossoverde al 9′ corner di Falletti e colpo di testa di Diakitè con Viviano disattento, ma il francese ha toccato con la mano e il Var annulla. Al 13′ Pedro Mendes si perde Casasola e lo manda giù: è rigore netto, ma Dionisi al tiro si fa ipnotizzare da Viviano.

Al 18′ si vede l’Ascoli: la difesa rossoverde buca e Botteghin ne approfitta, ma il suo colpo di testa va alto di pochissimo. Ancora rossoverdi al minuto 27: girata di Falletti dopo azione manovrata, ma il destro rasoterra è parato bene da Viviano. Risponde l’Ascoli con Manzari di testa, palla alta. La prima parata di Iannarilli è al minuto 36 quando chiude bene su Pedro Mendes lanciato al tiro: è un dominio rossoverde ma la Ternana non riesce ad andare a segno. Gol mancato, gol subito: quello dell’Ascoli è al 40′ su rigore di Pedro Mendes sul quale Dionisi tocca a braccia larghe.

Secondo tempo

La Ternana della ripresa è più macchinosa e accusa il colpo: al 6′ ci prova Casasola, ma il suo tiro è poco convinto e va a lato. Poi Lucarelli cambia l’attacco: dentro Favilli per Dionisi nella staffetta fra ex e dentro Raimondo per Viviani. Al 16′ solita discesa di Casasola, tiro del Pyythia respinto, proteste rossoverdi per un possibile fallo di mano.

Lampo rossoverde al 24′: Falletti vede Luperini libero e lo serve, gran botta dell’ex grifone a lato di un niente. La Ternana pareggia al 29′: Capuano la mette in mezzo, Favilli spizza di testa, stacco di testa di Raimondo ma ancora una volta il Var annulla per fuorigioco. Il secondo gol annullato è una mazzata al morale della Ternana, che nel finale rischia il 2-0 con Nestorovski che al 37′ colpisce di tacco su assist di Bayeye e manda a lato di pochissimo. Game over al minuto 44′: punizione dalla media distanza di Pedro Mendes che lascia di sasso Iannarilli.

Il tabellino

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Botteghin, Quaranta, Falasco (35’st Haveri); Caligara (13’st Gnahorè), Di Tacchio, Milanese (25’st Giovane); Manzari (25’st Falzerano), Rodriguez (25’st Nestorovski); Pedro Mendes. A disp: Bolletta, Barosi, Masini, Kraja,D’Uffizi, Millico. All:Viali.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakite, Capuano, Mantovani (38’st Sørensen); Casasola (25’st Distefano), Luperini (38’st Favasuli), Viviani (8’st Raimondo), Pyyhtiä, Corrado; Falletti, Dionisi (8’st Favilli).A disp: Brazão, Lucchesi, Celli, Travaglini, Labojko, Marginean, De Boer All.:Lucarelli.

ARBITRO: Aureliano di Bologna (assistenti Fontemurato-Miniutti IV Ufficiale Grasso)

VAR Meraviglia di Pistoia AVAR Abbatista

MARCATORI: 40’pt rig., 44’st Pedro Mendes (A)

NOTE: serata fresca, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 7198 dei quali 629 da Terni. Ammoniti: Rodriguez (A), Diakitè (T), Nestorovski (A), Pyyhtiä (T), Falletti (T), Raimondo (T). Calci d’angolo: 2-8. Recupero: 5’pt 8’st. Al 13’pt Viviano (A) para un rigore a Dionisi.