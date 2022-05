La lettura e la scoperta di nuovi orizzonti: torna a Narni ‘Il maggio dei libri’

NARNI – La dodicesima edizione de ‘Il maggio dei libri’ arriva anche a Narni con una coppia di appuntamenti presso il parco Donatelli (Narni scalo) e la biblioteca ‘G. Eroli’. Gli eventi si articolano in due giornate: lunedì 23 maggio e venerdì 27 maggio. Lunedì 23 maggio alle ore 10 l’appuntamento è al parco Donatelli, Narni Scalo dove si terranno delle letture per i bambini del nido ‘Il grillo parlante’ a cura di Arciragazzi Narni e in collaborazione con la biblioteca comunale G. Eroli.

Bambini protagonisti

Durante tutto l’arco della giornata sarà inoltre possibile per i bambini dai 2 ai 12 anni ricevere libri in regalo. Venerdì 27 maggio alle ore 10 si terranno invece delle letture rivolte ai bambini del nido ‘L’ape Maia’ a cura della lettrice volontaria Maria Luigia Grisci. Lo scopo della manifestazione, nata nel 2011, è promuovere la lettura per intercettare anche coloro che solitamente non leggono ma che, se stimolati, potrebbero scoprire un nuovo universo. Il tema istituzionale scelto per quest’anno è ‘ContemporaneaMente. Leggere per comprendere’. La prenotazione all’evento non è obbligatoria ma si consiglia di effettuarla al numero 0744 747 277. Per ulteriori informazioni contattare lo stesso numero.