La Lega Umbria si riorganizza: nuove cariche dopo il consiglio direttivo

PERUGIA – Si riorganizza la Lega Umbria per Salvini Premier. Giovedi 25 Giugno, nella nuova sede di Perugia, si è svolto un incontro alla presenza del consiglio direttivo composto dal segretario Virginio Caparvi, dal suo vice Riccardo Augusto Marchetti, dall’amministratore delegato Luca Valigi, insieme ai parlamentari, ai consiglieri regionali e ai vari delegati e rappresentanti dei territori. Nel corso della riunione, oltre a presentare le “gazebate” a trazione umbra del 27 e 28 giugno e quella nazionale indetta dal federale per il 4 luglio, è stato anche presentato il nuovo assetto del partito.

“E’ una Lega sempre più organizzata e strutturata sul territorio – spiega Caparvi – Una Lega che, a differenza di altri partiti inclini a chiusure e personalismi, non ha paura di crescere e di dare spazio a nuovi ingressi, ma anche a nuove idee che arrivano dai giovani, dai cittadini, dal mondo dell’associazionismo e da altri settori sociali. Ci attendono delle sfide importanti, visto l’aggravarsi della crisi economica e sociale in seguito al covid, per dare risposte nei comuni e a livello regionale rispetto a una situazione non preventivabile, ma che non ha colto impreparati la presidente Tesei, la sua giunta e i nostri consiglieri. Dovremo sempre di più dare quelle risposte che i cittadini si aspettano”.

Il consiglio direttivo ha individuato Nico Nunzi responsabile regionale organizzativo, Manuel Petruccioli responsabile regionale per gli enti locali, Mauro Malaridotto come responsabile regionale del tesseramento.

Nel corso dell’incontro, il segretario Caparvi, considerato il numero dei tesseramenti in costante crescita e gli ottimi risultati ottenuti ad ogni appuntamento elettorale con la Lega che alle ultime elezioni regionali ha sfiorato il 38%, ha ritenuto opportuno strutturare anche le province di Terni e Perugia con due referenti che sono rispettivamente .Barbara Saltamartini e Manuela Puletti. Per la provincia di Terni Francesco Pocaforza all’organizzativo, Cristiano Ceccotti enti locali, Giulia Silvani al tesseramento, mentre per Perugia, Cristina Sensi agli enti locali, Letizia Taburchi al tesseramento.