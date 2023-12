PERUGIA – E’ stato siglato il connubio tra la Palladio Holding e la perugina Eagleprojects. Palladio entra nel capitale con la finalità di una rapida espansione del mercato affiancando il management al fine di aggredire mercati nuovi e limitrofi a quelli già solcati con successo dall’azienda con sede a Perugia.

Nel particolare

Eagleprojects, con oltre 700 dipendenti, prevalentemente ingegneri, è specializzata nel fornire servizi di ingegneria end to end nei settori delle reti: dalle telecomunicazioni, al sistema idrico, fino alla distribuzione di energia elettrica. Software intelligenti, robotica avanzata e capitale umano sono gli asset principali per aiutare e supportare le aziende clienti a sfruttare tutte le opportunità offerte dal cambiamento. L’annuncio dell’ingresso di Palladio è stato anticipato dal Sole 24 Ore con un articolo a firma di Carlo Festa. L’azienda perugina, nel 2022, ha fatturato 32 milioni di euro, puntando ai 40 per il 2023. Presenta all’interno un team dedicato all’innovazione e alla ricerca che rappresenta una garanzia di futuro per l’intero gruppo.