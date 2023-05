PERUGIA – Cristina Dottori, pallanuotista del vivaio della Libertas Rari Nantes, riceve la seconda chiamata in azzurro. L’atleta perugina, dopo essere stata convocata per un primo raduno con la nazionale italiana giovanile a Firenze dal 23 al 26 aprile, insieme alle migliori 21 atlete italiane classe 2008, è stata nuovamente scelta dal Tecnico Federale Aleksandra Cotti, per un secondo raduno che avrà luogo a San Giovanni Persiceto (BO), dal 21 al 24 maggio. Questa volta le pallanuotiste italiane chiamate dalla Cotti sono 18 e si alleneranno sotto gli occhi del Tecnico, degli Assistenti Tecnici Bombelli e Manzetti e del Preparatore Triossi. Cristina inizia da giovanissima la sua carriera da pallanuotista: a 7 anni gioca con la minipallanuoto dell’Amatori Nuoto Libertas e partecipa a 4 edizioni dell’Habawaba festival a Lignano Sabbiadoro dal 2017 al 2020.

