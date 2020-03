La forza della vita che vince sul Coronavirus: a marzo oltre 150 nati all’ospedale di Perugia

Bilancio Il bilancio del Punto nascite di Perugia, dunque, nel primo trimestre segna 450 nuovi nati, tanto che il direttore Giorgio Epicoco parla di un “risultato incoraggiante”, considerando che un dato analogo a quello dello stesso periodo del 2019, che si chiuse con un incremento, seppure modesto”, come si legge in una nota dell’azienda ospedaliera. A tre giorni dalla fine del mese di marzo, in particolare, le nascite sono state 152.