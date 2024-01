La Finanza scopre frode da 11 milioni su import auto dall’estero: anche l’Umbria nell’indagine

PERUGIA – La Guardia di finanza di Cerignola, in provincia di Foggia, ha eseguito sette misure interdittive e quattro provvedimenti di sequestro preventivo nei confronti di amministratori di concessionarie auto e agenzie di pratiche automobilistiche coinvolti nell’illecita importazione e commercializzazione di 147 auto di grossa cilindrata dall’estero, tra cui Lamborghini, Porsche, Audi, Bmw e Mercedes. Le indagini, coordinate dalla procura di Foggia, sono partite da una verifica fiscale che ha portato alla luce una maxi frode fiscale per oltre 11 milioni di euro. Secondo le indagini il sistema era stato messo in piedi dal titolare di una società cerignolana, con il concorso dei titolari di agenzie pratiche auto e di altre concessionarie con sedi in Puglia, Basilicata e Umbria.