La Dea Bendata si si ferma a Spello: vinti 74.108,73 euro con un 5 al SuperEnalotto

SPELLO – La Dea Bendata si ferma in Umbria e precisamente a Spello dove sono stati vinti 74.108,73 euro con un 5 al SuperEnalotto. La vincita è avvenuta grazie a un biglietto venduto al Bar tabacchi Brozzi di piazza Kennedy. Al momento non è chiaro con quale schedina il fortunato o la fortunata sia riuscita a centrare 5 dei 6 numeri, né è stato possibile per ora capire se la vincita sia spettata a un residente della zona o a qualcuno di passaggio.