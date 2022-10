La cultura ternana in lutto, è morto Giampiero Raspetti

TERNI – E’ scomparso all’ospedale di Terni, dove era ricoverato, il professor Giampiero Raspetti. Insegnante al liceo classico “Tacito”, animatore culturale cittadino attraverso il giornale “La Pagina”, organo dell’associazione da lui stesso fondata. Aveva 80 anni.

Un cordoglio pressochè unanime del mondo politico e della cultura per il docente che ha contribuito negli anni ad animare la discussione sui temi caldi della città

Il cordoglio della presidente della Provincia

Per la presidente della Provincia Laura Pernazza Raspetti ” è stato un uomo che ha dato tantissimo a Terni e a tutta la provincia grazie al suo incessante impegno nella cultura e nel sociale. Lo conoscevo personalmente e verso di lui nutrivo una grandissima stima – aggiunge – lo avevo incontrato recentemente in Provincia ascoltando con attenzione i suoi progetti per Terni e il territorio. La sua scomparsa ci priva di una personalità viva e brillante e di un supporto e uno stimolo continuo per la città e per il territorio provinciale”.