La Corte dei Conti chiede 3,8 milioni a Tesei, Coletto e all’ex sindaco di Città di Castello

Condotte contestate

La procura contabile contesta una serie di condotte che dal 2019 avrebbero impedito di avviare la riqualificazione dell’ex ospedale, che versa in un ‘inaccettabile stato di abbandono e progressivo degrado’ dal 2000, e dirottato l’eredità Mariani a fronteggiare le spese correnti dell’Asl 1. Alla fine di una trentennale causa civile con gli eredi, i giudici avevano infatti stabilito che quei soldi dovevano andare al Comune di Città di Castello con vincolo di destinazione all’ospedale civico. Insieme a Tesei, Coletto e Bacchetta – sempre secondo il servizio – rischiano di dover rispondere a titolo colposo e ‘pro quota’ anche altri membri della giunta regionale. L’udienza è fissata a settembre. La presidente Tesei spiega alla Rai di non avere imposto quella scelta e assicura che i soldi, in concreto, non sono stati ancora spesi.

La replica della Regione

Dal canto suo la Regione precisa che la somma del lascito trasferita dal Comune di Città di Castello è “interamente presente nelle casse della Asl 1 e sinora non utilizzata; il lascito esprime unicamente la volontà delle sorelle Mariani che se ne faccia uso per “alleviare la sofferenza dei malati” della Comunità tifernate, senza riferimento alla ristrutturazione dell’ospedale; la struttura dell’ex ospedale San Florido di Città di Castello è patrimonio regionale e non della Asl ed è inoltre priva della destinazione d’uso sanitaria; l’ipotesi avanzata nel 2018 dal Comune tifernate di provvedere ad uno stralcio dei lavori per utilizzare la struttura come Casa della Salute non è stata valutata fattibile dai tecnici della Regione, in quanto non si può utilizzare un solo piano senza interventi di consolidamento generale, tanto è vero che ad oggi vi è una valutazione tecnica degli uffici regionali, per la sistemazione della struttura, quantificabile in 32 milioni e 665 mila euro”.

L’opposizione

Il consigliere del Partito democratico Tommaso Bori ha chiesto alla presidente della Giunta Donatella Tesei di riferire in consiglio regionale circa le osservazioni della Procura della Corte dei conti durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, secondo cui “stiamo assistendo alla devastazione della sanità pubblica regionale ed è a rischio il diritto alla salute”. “Non sono le parole dell’opposizione – ha detto – ma un grido d’allarme che viene dalla Procuratrice regionale della Corte. Tutto questo – ha aggiunto Bori – si ricollega al buco di bilancio di 250 milioni. Chiediamo, rispetto alle osservazioni circa responsabilità sanitaria, malpractice, mancanza di controllo sul privato, illeciti rimborsi e proroghe illegittime, che la presidente e l’assessore alla sanità riferiscano in Aula rispetto a ciò che sta accadendo”. “Mi riservo di riferire in altra data” la risposta della presidente Tesei.