La commovente storia di Sara: subì violenza e ora dedica la tesi al dramma di molte donne

NARNI – Vittima lei stessa di violenza, Silvia Palma ha scelto di affrontare il tema, in senso generale, nella tesi con la quale si laureerà in scienze per l’investigazioni all’Università degli Studi di Perugia. Nell’ambito del corso che si tiene a Narni. Un’esperienza che la trentaseienne che vive a Perugia ha raccontato nel seminario la Speranza in un tunnel dedicato proprio alla violenza di genere. Il titolo è anche quello di un progetto promosso da Palma, così come l’incontro, per il quale è stata allestita nei locali universitari di palazzo Sacripanti, in piazza Galeotto Marzio, una mostra con i disegni dell’artista Mauro Laurenti.