La cantautrice orvietana Moà vince il premio Bianca d’Aponte

AVERSA – UN altro riconoscimento per Martina Maggi, all’anagrafe Moà, ha vinto la diciottesima edizione del premio Bianca D’Aponte, il riconoscimento dedicato alla canzone d’autore al femminile che si svolge a Cimarosa di Aversa ed è intitolato intitolato alla cantautrice aversana morta a soli 22 anni per un aneurisma. A Moà anche la menzione per il miglior testo. Il Premio Bianca d’Aponte prevede una borsa di studio di mille euro, la partecipazione come ospite alla prossima edizione del Premio, tre concerti di presentazione prodotti da Doc Live e la possibilità di partecipare al Premio dei Premi del Mei di Faenza.

Moà, 26 anni, si è messa in luce vincendo l’edizione umbra del Cantagiro e recentemente è stata protagonista prima nel talent show ‘All together now’, in onda in prima serata su Canale 5 e poi ad X Factor, arrivando fino ai bootcamp.