La bastardese Sara Villa è stata eletta Miss Umbria 2021

PERUGIA – Si chiama Sara Villa, ha 20 anni, vive a Bastardo di Giano dell’Umbria e lavora in una compagnia assicurativa: è lei la nuova Miss Umbria. E’ stata eletta nel corso della finale che si è svolta lunedì sera al Perugia Centro Congressi

Il verdetto è stato emesso dalla giuria che era presieduta da Tommaso Capezzone, personal trainer dei vip. Ne facevano parte anche lo chef televisivo Bruno Barbieri, Leila Rossi (incoronata Miss Umbria nel 2019 ), Claudia Casciani (Miss Umbria del 2015 e nella Top Ten di Miss Italia di quello stesso anno), Giorgia Vitali (Miss Sport Italia 2019 e Miss Perugia 2019) e altri tecnici dei concorsi di bellezza. Intense le sfilate delle trenta ragazze in gara che si sono proposte con i classici body, ma anche con abiti eleganti.

Per la vincitrice ora si apre il percorso delle prefinali che porteranno coloro che supereranno tutte le fasi al concorso di Miss Italia, in programma a Jesolo a Settembre.

Gli altri verdetti

Secondo posto per la tifernate Asia Carrazza, 21 anni, che è stata incoronata anche Miss Rocchetta Bellezza; terza Sofia Fucini, 18 anni di Perugia, Miss Cinema Umbria. Le altre fasce: Miss Eleganza Umbria Carolina Scarscielli, 19 anni di Città di Castello; Miss Sorriso Umbria Anna Giulia Fossatelli, 18 anni di Terni; Miss Sport Umbria Martina Favero, 25 anni di Gualdo Tadino; Miss Miluna Umbria Maria Letizzia Gramaccia, 22 anni di Gualdo Cattaneo; Miss Be Much Umbria Camilla Farnesi, 21 anni di Todi.