PERUGIA – Una decisione che crea di sicuro un precedente: mercoledì con un decreto il Tar dell’Umbria ha disposto lo stop alla caccia, almeno fino al 4 ottobre, per molte specie. Il provvedimento è stato adottato sulla base del ricorso promosso da sei associazioni ambientaliste. Il via della stagione venatoria è fissato per il 18 settembre. In particolare il decreto riguarda quaglia, beccaccia, alzavola, marzaiola, germano reale, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, mestolone, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, fagiano e starna, nonché tutta la piccola selvaggina. In base al parere espresso da Ispra, queste specie non dovrebbero essere cacciate prima del primo ottobre. Il calendario venatorio 2022/2023 era stato approvato dalla Regione il 5 agosto scorso mentre pochi giorni fa si è tenuta la pre apertura alla tortora.