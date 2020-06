Junior Tennis Perugia, tutto pronto per Campus Estivi Settimane Verdi

PERUGIA – Dopo il lungo periodo di lockdown è ripartita l’attività dello Junior Tennis Perugia, che da sempre punta non solo alla pratica sportiva ma anche all’aspetto aggregativo ed educazionale, specialmente per i più piccoli. E proprio per proseguire su una scia tracciata con successo da anni, l’appuntamento con i Campus Estivi Settimane Verdi è un autentico punto di riferimento per la bella stagione. Così, malgrado i tanti aspetti burocratici da curare nei particolari, anche per il 2020 il qualificato ed entusiasta staff dello Junior è pronto per far aprire i battenti alle giornate all’insegna del divertimento ovviamente rispettando tutte le misure previste dai Protocolli in termini di tutela della salute. Tantissime le discipline proposte, si va dalla racchetta al Calcetto, passando per Nuoto, Ping Pong, Basket, Atletica e tante altre attività che attendono i ragazzi, i quali potranno fare nuove amicizie ed avvicinarsi al mondo dello sport divertendosi insieme. Si parte lunedì 15 giugno ed i Campus Settimane Verdi proseguiranno fino alla riapertura delle scuole.

Momento “Siamo ovviamente molto felici di poter proseguire l’attività dei Campus Estivi pur in un momento molto particolare, dopo il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus – commentano i Maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana che gestiscono il club di via XX settembre dalla primavera del 2017 -. Al di là di questo, ci preme sottolineare come ancora una volta l’aspetto sociale sia doverosamente messo in risalto”. Per iscrizioni è possibile telefonare al numero della segreteria 0755725847 oppure chiedere informazioni tramite email all’indirizzo juniorperugiassd@gmail.com