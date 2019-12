Junior Tennis Perugia ancora primo circolo umbro, Tarpani trionfa fra i maestri

PERUGIA- Soddisfazioni di fine anno per lo Junior Tennis Perugia, che si conferma secondo i dati del comitato regionale della Federtennis, il primo circolo dell’Umbria per risultati acquisiti nel 2019. Un premio al lavoro, alla professionalità ed alla passione messa in atto come sempre dal club di via XX settembre, guidato dalla primavera del 2017 dai Maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana. La giornata di gloria per lo Junior Tennis Perugia si è concretizzata al tradizionale ‘Galà del Tennis’, la festa della racchetta come ogni anno organizzata dal comitato umbro della Fit presieduto da Roberto Carraresi. Il sodalizio gialloblù ha fatto incetta di riconoscimenti, tra i tanti ricevuti oltre a quello del primo posto in Umbria sopracitato, va doverosamente annoverato anche il premio ‘Angelo Bartoni’ per il miglior Maestro della regione, assegnato al presidente dello Junior Roberto Tarpani. “Sono soddisfazioni importanti che ci spronano a migliorare ancora, a salire un gradino dopo l’altro – hanno commentato i quattro Maestri dello Junior Tennis Perugia presenti per l’occasione -. Grazie a tutto il nostro staff che lavora in maniera sana e straordinariamente professionale”. Non va dimenticato tra l’altro, che a livello nazionale pochi giorni fa la Scuola Tennis dello Junior è risultata quinta Top School della nazione e nona assoluta in Italia nella speciale classifica stilata dalla federazione.

TUTTI I PREMI DELLO JUNIOR. Ma il club ha ricevuto diversi altri premi. Ecco l’elenco completo:

Primo classificato tra i circoli dell’Umbria per risultati

Premio ‘Angelo Bartoni’ miglior Maestro regionale: Roberto Tarpani

Gare a squadre

Under 14 maschile – Corrado Chieffo, Stefano Forlucci, Lorenzo Rossi

Under 18 maschile – Francesco Passaro, Fabrizio Andaloro, Gilberto Casucci, Filippo Verzini, Francesco Scampoli, Nicolò Aristei

Serie C femminile – Matilde Paoletti, Marianna Pipitone, Angelica Giovagnoli, Sara Montorselli, Angela Mignini

Serie A2 maschile – Tomislav Brkic, Francesco Passaro, Davide Natazzi,

Tomas Gerini, Andrea Militi Ribaldi, Federico Cecconi, Emanuel Fiorentini, Gilberto Casucci

Serie D1 maschile – Giulio Marzolesi, Lorenzo Lattanzi, Tommaso Catorci, Michele Chiucchiù

Titoli assoluti regionali

Assoluti singolare – Tomas Gerini

Assoluti doppio – Tomas Gerini (in coppia con Mattia Fornaci)

Under 13 femminile indoor e open – Arianna Volpe

Under 11 maschile open – Mihailo Trivunac

Under 14 maschile open – Corrado Chieffo

Assoluti Terza categoria doppio – Andrea Cavicchi/Giulio Caporali

Assoluti Quarta categoria – Nicoletta Staffolani

Over 45 maschile – Andrea Lepri

Over 55 maschile – Carlo Bizzarri

Over 65 maschile – Lorenzo Montagna

Doppio over 35 – Giulio Caporali – Simone Gamboni