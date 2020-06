Jovanotti loda Pietralunga: “Ero diretto a Gubbio, ho scoperto un borgo bellissimo”

PIETRALUNGA– Grande appassionato delle escursioni in bicicletta, Jovanotti ha approfittato della chiusura delle restrizioni della circolazione fra regioni per ‘sconfinare’ dalla sua Cortona, dove il cantautore romano vive da anni.

Nella mattinata di giovedì così è comparso a sorpresa in piazza nel piccolo borgo altotiberino di Pietralunga e scatta una foto che pubblica sulle sue storie di Instagram che vede la sua bici appoggiata alla scalinata della Chiesa di Santa Maria. Con un commento: “Ero diretto a Gubbio, che avrei voluto visitare, ma c’erano troppi camion per strada e così sono risalito verso Pietralunga. E non mi sono pentito perchè è un borgo molto bello”

Un vero e proprio testimonial dell’Umbria, Jovanotti, che con questo suo commento riapre una annosa questione, quella dei lavori sulla Pian d’Assino, nel secondo tratto Mocaiana-Montecorona, che dovrebbero garantire una migliore fruibilità della statale, non tanto alleggerendola dal traffico pesante, quanto rendendola meglio percorribile.