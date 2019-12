Jazz club Perugia, festa di Natale con l’Every Praise & Virginia Union Gospel Choir

PERUGIA . Un concerto gospel per augurare buon Natale alla città è l’iniziativa del Jazz club Perugia. Il 23 dicembre alle 21.30 infatti l’Every Praise & Virginia Union Gospel Choir sarà protagonista al Teatro Morlacchi. Del coro fanno parte alcuni dei migliori cantanti e musicisti gospel provenienti dalla Virginia e New York. Complessivamente, trenta artisti sul palco. Bratton, produttore, autore, insegnante – spiegano gli organizzatori -, è considerato un gigante della musica Gospel sia negli Stati Uniti che in Europa dove ha compiuto numerosi tour riscontrando sempre un grande successo. Il suo talento di compositore, interprete e solista gli ha dato l’opportunità di collaborare con diversi artisti di rilievo del panorama gospel internazionale come Edwin Hawkins, Roberta Flack e Pattie La Belle ma anche Anastasia e Dee Dee Bridgewater. Sotto la sua guida Every Praise &Virginia Union Gospel Choir, pur con profonde radici nel gospel tradizionale, cerca di coniugare la storia di questa musica con uno show giovane e moderno, dove la presenza scenica, l’eleganza e lo stile sono tanto importanti quanto i temi e la vocalità.