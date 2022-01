Italia’s Got Talent 2022 comincia da Narni: il VIDEO dell’opening act

NARNI – “Ecco la sorpresa. Tenere la bocca chiusa per mantenere la riservatezza sul programma non è stato semplice ma ora si può dire che è una bella bella promozione”. Così il sindaco di Narni Francesco De Rebotti ha salutato stasera l’avvio di Italia’s Got Talent, il talent show di Sky Uno ripartito per una nuova edizione che ha visto l’opening act girato a Narni.

Nella città del Gattamelata, all’interno dei palazzi storici è andata in scena “La sfida per il poter de lo botton d’oro” fra i quattro coach Elio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, coordinati da Lodovica Comello

Di seguito, ecco il video