Italia Viva si organizza anche in Umbria: scelti i coordinatori di Perugia e Terni

PERUGIA – Italia Viva cerca di mettere radici anche in Umbria. La prima assemblea nazionale del movimento fondato da Matteo Renzi, che si è svolta a Roma, ha scelto e nominato i coordinatori delle varie provincie. Italia Viva, per statuto, si struttura con due coordinatori nazionali, in questo caso Teresa Bellanova – ministro dell’Agricoltura – ed Ettore Rosato – vice presidente della Camera dei Deputati, e altrettanti su ogni singolo territorio.

Perugia e Terni Per la provincia di Perugia i coordinatori nazionali hanno nominato Lorenzo Pierotti, 36 anni, assessore e vice sindaco di Corciano, e Gessica Laloni, 25 anni di Nocera Umbra, studentessa di Giurisprudenza e fondatrice di una innovativa startup nel mondo del functional food. Per la provincia di Terni, invece, nominati Noemi Matteucci, 36 anni, impegnata nell’insegnamento e nella comunicazione, e Francesco Neri, 21 anni, studente di Giurisprudenza.

Chi sono

Lorenzo Pierotti Nato a Perugia nel 1984, laureato in scienze dei servizi giuridici, dipendente di azienda farmaceutica. Assessore e vicesindaco di Corciano dal 2013. Ha coordinato dal 2012 i comitati pro Renzi e per il SI al referendum costituzionale.

Gessica Laloni Nata nel 1995 e cresciuta a Nocera Umbra, studentessa di Giurisprudenza, profilo internazionale. Ha avviato una startup innovativa nel mondo del functional food. E’ stata una dei membri più giovani della direzione Nazionale del Partito democratico.

Noemi Matteucci Nata nel 1984 . Laureata, opera nel campo dell’insegnamento e della comunicazione. Ha avuto esperienza politica nel Pd.

Francesco Neri Nato nel 1999, è studente di giurisprudenza. E’ stato impegnato nei giovani repubblicani.