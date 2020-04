Italia chiusa ancora fino al 3 maggio, poi via alla riapertura graduale. Riaprono librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini

ROMA– Italia chiusa fino al 3 maggio. In conferenza stampa, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, ha confermato quanto era nell’aria. Misure di distanziamento sociale, lockdown e negozi chiusi fino a dopo il ponte del primo maggio. Chi è già aperto, ovviamente, continuerà a lavorare così come chi è autorizzato a circolare potrà farlo, ma la raccomandazione del presidente del Consiglio dei ministri è quella di mantenere alta l’attenzione soprattutto ora che è Pasqua, “non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti, se cediamo adesso rischiamo di ripartire daccapo”, ha osservato.Ripartenza graduale.

Intanto però, da martedì riaprono librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini. Nel presentare il nuovo Decreto, Conte ha detto: “L’auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela e gradualità, ma ripartire dipenderà dai nostri sforzi. La nostra determinazione è allentare il prima possibile le misure per tutte le attività produttive, per far ripartire quanto prima in piena sicurezza il motore del nostro Paese a pieno regime: non siamo ancora nella condizione di farlo, dobbiamo attendere ancora. Prometto che se anche prima del 3

maggio si verificassero le condizioni, cercheremo di provvedere di conseguenza ad aprire alcune attività produttive”. “La proroga che oggi disponiamo col nuovo Dpcm fino al 3 maggio vale anche per quasi tutte le attività produttive, continuiamo a mettere la tutela della salute al primo posto ma ponderiamo anche gli interessi in campo tenendo conto della tenuta socioeconomica”.

Fase 2. “Il lavoro per la fase 2 è già partito – ha continuato Conte – non possiamo aspettare che il virus sparisca dal nostro territorio. Servirà un programma articolato e organico su due pilastri: un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per questo il presidente del Consiglio ha invitato le aziende a “sanificare già da ora” e ha poi confermato la nomina di Vittorio Colao a presidente del Comitato tecnico scientifico, che sarà affiancato dal comitato di esperti per programnmare la Fase 2, che come ha spiegato Conte, potrebbe partire anche prima del 3 maggio se ci saranno le condizioni.