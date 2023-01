Istruzione, all’Università di Perugia un mese di orientamento per gli studenti delle scuole superiori

Un mese di orientamento

Il primo appuntamento, mercoledì primo febbraio 2023, dalle 15 alle 16, sarà di carattere introduttivo sul tema Il diritto di scegliere e il dovere di farlo, organizzato dall’Ufficio di coordinamento counselling e Osservatorio per studenti e laureati; relatrice la dottoressa Valeria Lorenzini. Gli altri webinar affronteranno i temi più svariati con i docenti dei 14 Dipartimenti dell’ateneo di Perugia; argomenti che spaziano dal metaverso alla salute (sia umana sia degli animali), dai big data al rilievo architettonico, dall’Internet of Things, all’intelligenza artificiale, dalle cellule staminali, alla matematica e i giochi d’azzardo e tanto altro ancora. L’iniziativa è promossa dal prof Roberto Rettori, delegato per il settore orientamento, tutorato e divulgazione scientifica e curata dall’Ufficio orientamento, job placement, associazione Alumni, Diritto allo studio e inclusione. Per gli studenti è previsto, in automatico, il rilascio di un attestato di partecipazione dopo la frequenza di almeno il 70% del webinar. La frequenza a tali webinar può essere fatta valere, per le scuole, come attività di Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).