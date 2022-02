PERUGIA – I licei sono le scuole superiori preferite dagli studenti residenti in Umbria nelle iscrizioni online per l’anno 2022-2023. Il 60 per cento del totale è infatti per questi indirizzi. Con lo scientifico verso il quale si indirizzano il 19,4 per cento dei ragazzi, mentre l’8,9 ha scelto scienze umane e il classico al 6,7 per cento. Dati resi noti dal Ministero dell’Istruzione in vista della chiusura delle iscrizioni prevista nella sera di venerdì e con la procedura che si è svolta online. Riguardo sempre alle scuole superiori, in Umbria il 27,8% delle preferenze è per gli istituti tecnici e il 12,2 per quelli professionali. Il Ministero ha reso noto anche i dati del tempo scuola. Alla primaria il 42,3 per cento si indirizza alle 27 ore settimanali e il 36,3 sul tempo pieno. Alla secondaria di primo grado l’85,2 per cento degli studenti ha scelto l’orario ordinario di 30 ore, il 12,9 il tempo prolungato a 36 ore e l’1,9 quello a 40.