Istruzione, ricercatrice dell’Università Perugia tra le migliori mille del mondo

PERUGIA – La professoressa Luigina Romani, ordinaria di Patologia e responsabile della Sezione di Patologia generale del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, è al 15/o posto in Italia e al 665/o nel mondo nella graduatoria di Research.com, piattaforma accademica che evidenzia le donne leader fra le ricercatrici. Nell’edizione 2022, individua le mille migliori scienziate del mondo. Immunologa, Romani si è distinta per attività di ricerca riguardanti lo studio della risposta immune ai microbi nonché, più recentemente, a quelli commensali che costituiscono il microbiota, cercando di spiarne il comportamento ai fini di individuare elementi di dialogo che ne garantiscono la convivenza con l’ ospite.

La scoperta di un metabolita microbico

E’ del suo gruppo la scoperta di un metabolita microbico ritenuto con importanti potenzialità terapeutiche in alcune malattie rare. L’ idea alla base di una classifica di sole scienziate è di offrire maggiore visibilità sui risultati scientifici delle donne, in un ambito che vede molte classifiche simili ancora dominate dagli uomini. “Essere presenti nella nostra classifica è sicuramente un grande traguardo per te e per la tua Università” viene evidenziato dai responsabili di research.com. “Questa classifica per le migliori scienziate del mondo – aggiungono – riconosce finalmente il duro lavoro di tutte le scienziate che hanno scelto di trovare opportunità tra le barriere. La loro passione per perseverare è fonte di ispirazione per tutte le ragazze e le donne nella scienza. Ma le sfide rimangono”.