Isola Polvese, gli crolla addosso un lavandino e rischia di morire dissanguato

ISOLA POLVESE – Ha rischiato di morire dissanguato il diciannovenne di Bevagna che domenica pomeriggio è stato ferito gravemente ad una gamba da una scheggia affilata del lavandino del bagno, caduto improvvisamente a terra e frantumatosi in più parti. Il ragazzo si trovava all’Isola Polvese.

La ferita gli ha causato a lesione dell’arteria femorale ed altre, vascolari, gravissime. Il giovane, colpito dall’emorragia, è stato soccorso sul posto da due infermiere che si trovavano in zona e dal 118. Particolarmente lunghe e complesse le operazioni per salvargli la vita, visto che ha perso molto sangue. Ora è all’ospedale di Perugia, in condizioni molto gravi, dove è stato trasportato con l’elicottero.