Isola Maggiore, aperte le iscrizioni al Premio Sergio Piazzoli

ISOLA MAGGIORE – Ad arricchire la sesta edizione di “Moon in june”, che prenderà il via a Isola Maggiore dal 19 al 21 giugno, arriva quest’anno, un Premio Sergio Piazzoli rinnovato e alla sua seconda edizione.

La prima serata del festival, ad ingresso libero, sarà quindi caratterizzata dalla riconferma del Premio voluto in omaggio al promoter perugino prematuramente scomparso, con esibizioni e riconoscimenti che coinvolgeranno da quest’anno solo cantautori umbri (under 35) di talento. Per questo motivo è stato indetto un contest musicale rivolto a gruppi o singoli artisti locali. Quest’anno il premio avrà come oggetto i giovani cantautori umbri, che potranno presentare i loro progetti musicali all’Associazione Moon in june, organizzatrice del festival. Una giuria qualificata giudicherà gli artisti che potranno esibirsi venerdì 19 giugno al Campo del Sole di Tuoro. La serata sarà caratterizzata da una serie di iniziative musicali che culmineranno con l’esibizione e l’assegnazione di una targa intitolata a Piazzoli come ‘Migliore artista’. Al vincitore o al gruppo vincitore sarà garantita la possibilità di incidere un cd, fare un video, e aiutarlo nella promozione. La candidatura deve essere presentata entro il 30 aprile 2020, inviando un massimo di tre brani originali (non incisi già in un disco) all’indirizzo mail info@mooninjune.it.

Il festival “Moon in June” è organizzato dall’omonima Associazione Moon in June e negli anni passati sempre con il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Tuoro sul Trasimeno.

(fotografia di repertorio)