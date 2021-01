Investe una ragazza ma non si ferma a soccorrerla

SPOLETO – Una ragazza è stata investita venerdì sera a San Giovanni di Baiano. Il conducente dell’auto, in base a quanto emerge, non si è fermato per prestare soccorso, ma al momento non è chiaro se si tratti di un pirata della strada o di un automobilista che non si è accorto di aver investito un pedone. Le condizioni della giovane sono al vaglio dei sanitari, ma la ragazza è sempre rimasta cosciente durante tutte le operazioni di soccorso. I carabinieri di Spoleto stando cercando di risalire al conducente dell’auto.