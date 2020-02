Intesa San Paolo chiude altre quattro banche in Umbria: “Molti lavoratori, rischiano il posto”

PERUGIA– Ancora una brutta notizia sul fronte dei lavoratori bancari. Dopo Unicredit che ha annunciato la chiusura di 450 filiali in Italia, anche il Gruppo Intesa San Paolo riorganizza la rete e chiude alcuni sportelli a Perugia e Spoleto. La Fabi, il sindacato dei bancari, regionale esprime “forte preoccupazione per la situazione che si sta venendo a creare nel sistema bancario umbro. Questi – afferma la Fabi – sono gli ultimi atti di una serie di chiusure di sportelli attuati da diversi istituti di credito presenti sul nostro territorio. Dal 2010 al 2018 sono state chiuse 150 filiali in Umbria (fonte Banca d’Italia), pari al 25,18%, provocando un impoverimento territoriale che oltre ai dipendenti ha costretto la clientela a spostarsi o addirittura a scegliere altre soluzioni”.

Meno sportelli Il sindacato denuncia “la progressiva diminuzione dei posti di lavoro e la forzata mobilità a cui saranno sottoposti i dipendenti, spesso umiliando un patrimonio di risorse professionali. La desertificazione del territorio – aggiunge – che probabilmente proseguirà con ulteriori chiusure di filiali è un tema che dovrebbe interessare anche le Istituzioni, le associazioni di categoria, e ovviamente i cittadini, perché nell’immediato si mette a rischio la sopravvivenza del sistema bancario, ma in futuro è a repentaglio il livello dell’offerta alla clientela”.