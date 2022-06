Internazionali di Perugia, Thiem non ci sarà: Wild Card a Passaro

Presenti e assenti

Riceverà infatti una wild card Borna Coric. Il venticinquenne di Zagabria sta lavorando per tornare in alto dopo essere stato numero 12 ATP nel 2018. Giocatore completo tra i migliori al mondo sin dalle categorie giovanili (è stato numero 1 del pianeta under 18 e ha vinto gli US Open Junior), Coric ha in bacheca due titoli ATP (Marrakech 2017 sulla terra e Halle 2018 sull’erba) oltre a una Coppa Davis con la sua nazionale, due trofei Challenger e cinque Futures, risultati che lo portarono a sfiorare la partecipazione alle ATP Finals. Tra le tante soddisfazioni conquistate in carriera, il croato è anche l’ultimo giocatore ad essere sceso in campo contro Roger Federer agli Internazionali BNL d’Italia, quando nel 2019 la leggenda svizzera riuscì a batterlo in una strepitosa battaglia conclusa al tie-break del terzo set. Una sfida tanto pesante da spingere Federer a non presentarsi poi ai quarti di finale in cui avrebbe dovuto affrontare Stefanos Tsitsipas. Coric, che è comunque riuscito a battere due volte sia Roger sia Rafael Nadal, sarà dunque a Perugia per ricominciare la scalata della classifica mondiale dopo due stagioni in cui la pandemia e tanti problemi fisici ne hanno fortemente limitato l’attività. E un altro che di problemi fisici purtroppo se ne intende è Dominic Thiem, che invece in Umbria (e non solo) non giocherà. L’austriaco, ancora alle prese con il fastidio al polso destro operato, dopo il Roland Garros ha deciso di fermarsi almeno un mese. La speranza è di rivederlo il prima possibile nuovamente in campo.