International dance day a Gubbio: entra nel vivo l’evento coi big della danza

GUBBIO – Venerdì 8 luglio le autorità della città di Gubbio rivolgeranno un saluto ufficiale alle personalità artistiche di livello internazionale, coinvolte nell’International Dance Day Summer School, che si tiene in questi giorni alla Kineo Fitness &Wilness.

Il progetto, voluto fortemente dalla project management Ketty Kostadinova e patrocinato dal Comune, per rilanciare la ripresa delle attività artistiche legate alla danza, dopo due anni di chiusura forzata a causa della pandemia, ha offerto agli studenti e alle scuole di danza del territorio, la possibilità di studiare con nomi di spicco di questa disciplina. Un forte segnale di ripresa dopo molti negativi come la riduzione delle iscrizioni degli allievi delle scuole anche di Gubbio, attestate ormai intorno al venti per cento.

L’evento

La direzione artistica dell’evento è di Emanuele Burrafato, danzatore, coreografo, storico della danza (sono suoi alcuni importanti volumi come gli studi monografici su Elisabetta Terabust e Luciana Savignano), professore della Scuola del Balletto di Roma e dell’Accademia Nazionale di Danza, che ha sposato pienamente l’idea della Kostadinova. Burrafato ha radunato un’equipe di altissimo livello, invitando l’étoile internazionale Vladimir Derevianko, stella del Teatro Bolshoi di Mosca, direttore della compagnia dell’Opera di Dresda e del Maggio Musicale Fiorentino e partner di alcune tra le più famose ballerine del mondo come Carla Fracci, Noëlla Pontois, Alessandra Ferri, Elisabetta Terabust; il coreografo Dino Verga, vicedirettore dell’Accademia Nazionale di Danza ed Enzo Taurisano, insegnante e ballerino solista del balletto dell’Opera di Salisburgo e del Teatro Verdi di Trieste.

Gli artisti riceveranno il saluto delle autorità della città al palazzo Pretorio, dopo le lezioni aperte al pubblico che si terranno lo stesso giorno (venerdì 8 luglio) dalle 10.30 alle 13.30, con l’obiettivo di rendere partecipe la cittadinanza e avvicinarla maggiormente alla danza. L’evento si concluderà sabato 9 luglio con le lezioni di riequilibrio posturale tenute dalla dottoressa Debora Tedesco.