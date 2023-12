Insospettabile ventenne con un vero market di droghe sintetiche: arrestato

Francobolli e padella

All’interno della stessa, sono stati rinvenuti oltre 80 grammi di hascisc, numerose pasticche di mdma e di ecstasy, 70 grammi di ketamina, 50 francobolli di Lsd, una padella con tracce evidenti di polvere bianca utilizzata per la preparazione dello stupefacente, un raschietto, un bilancino di precisione nonché denaro contante, ritenuto probabile provento dell’attività criminale. La serrata lotta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in provincia, già nei mesi scorsi – sottolinea la questura di Perugia – si era dimostrata efficace, con l’arresto in flagranza di reato di giovanissimi sorpresi a cedere a dei loro coetanei sostanze psicotrope nei pressi di note discoteche folignati. Il ragazzo, arrestato e rinchiuso presso la competente casa circondariale, deve ritenersi innocente sino alla sentenza di condanna definitiva.