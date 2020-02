Inseguiti gettano la droga dal finestrino: due in manette

CASTIGLIONE DEL LAGO – Inseguiti dai poliziotti, hanno gettato dal finestrino dell’autovettura sei panetti contenenti la droga e un bilancino di precisione. Ma alla fine sono stati inseguiti, fermati e arrestati nel tratto aretino dell’A1. Si tratta di due ventenni ed una 50enne, residenti da diversi anni a Castiglione del Lago. Che erano stati notati qualche ora prima da un agente in borghese, che stava passeggiando con il suo cane, in un’area verde di Campi Bisenzio mentre si scambiavano qualcosa di sospetto. Dalla perquisizione successiva nelle loro abitazioni, sono spuntati fuori altri oggetti utili a confezionare le dosi. Per i tre sono scattate le manette per spaccio di sostanze stupefacenti ed è scattato pure il sequestro della Fiat Panda usata per la trasferta. La droga (circa 700 grammi) avrebbe fruttato qualcosa come seimila euro. Nei giorni precedenti un’altra operazione antidroga a Tuoro sul Trasimeno