Inox fuori dalla Carbon Tax, i sindacati ai politici: “Tutelate la produzione di Ast”

TERNI – L’acciaio inossidabile potrebbe restare fuori dalla carbon Tax (Cbam), la nuova tassa che l’Unione Europea sta per introdurre.

Si tratta di un’imposta concepita per proteggere l’industria europea in fase di decarbonizzazione da quei competitor esterni che non sono soggetti ai rigidissimi obiettivi climatici dell’Unione. In pratica non sarà possibile avvalersi di un fornitore non-Ue più inquinante senza incorrere nel sovrapprezzo, e i produttori extraeuropei non potranno inondare il mercato di prodotti meno cari ma creati con meno attenzione per l’ambiente. Ad esempio, una acciaieria come quella di Terni in piena transizione ecologica – non dovrebbe preoccuparsi della concorrenza sleale.

Se però fosse vera l’indiscrezione che la tassa escluderebbe l’inox dal meccanismo di regolamentazione a causa di una elevata diversificazione dei prodotti, della mancanza di dati di riferimento e di importazioni non molto elevate, Ast rischierebbe di uscire penalizzata. Per questo i segretari di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl hanno scritto una lettera ai Parlamentari Umbri, Europei, al Sindaco di Terni e alla Presidente della Regione

dell’Umbria dopo le notizie relative alla possibile esclusione dell’acciaio inossidabile dal

meccanismo di regolamentazione delle frontiere del carbonio, visto che su questa

tematica non si sono registrate pronunciamenti né delle istituzioni locali, né del Governo

nazionale.

La lettera

Ecco il testo completo: “Le scriventi organizzazioni sindacali vogliono porre all’attenzione delle S.V. che l’Unione Europea potrebbe escludere l’acciaio inossidabile dal meccanismo di regolamentazione delle frontiere del carbonio (la cosiddetta Carbon-Tax, in breve CBAM) a causa di una elevata diversificazione dei prodotti, della mancanza di dati di riferimento e di importazioni non molto elevate.

Come sapete Acciai Speciali Terni è tra i maggiori produttori europei di acciaio inossidabile e in questi anni, anche su richiesta delle organizzazioni sindacali, si sono contrattati consistenti investimenti per rendere più sostenibile il processo produttivo a ridosso della città. Se tale determinazione sarà confermata, ne farebbe le spese in modo decisivo il sito di Terni, e anche se ci dovesse essere un ripensamento fra qualche tempo si rischiano, adesso, danni irreversibili per il particolare momento di vendita e per l’atteso pronunciamento della Commissione antitrust Europea per il 22 dicembre p.v. Con una procedura semplificata confermata da un recente esame preliminare. Vogliate intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di poter chiarire questa situazione e mettere in atto una

strategia per difendere le produzioni del sito ternano, più volte definite strategiche anche

dal Governo Italiano. Nel rimanere a disposizione per continuare la disamina dei fatti,

porgiamo, Cordiali Saluti”.