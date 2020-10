Infrastrutture, ci sono buone notizie per la Terni-Rieti: apertura entro Natale

TERNI – La buona notizia è stata data in una nota dl’assessore regionale alla viabilità ed infrastrutture Enrico Melasecche: “Prima di Natale 2020 finalmente potremo avere l’inaugurazione della superstrada Terni Rieti. La Terni-Rieti – sottolinea Melasecche – è una delle opere di cui si favoleggia da decenni che dovrebbe collegare a Sud l’Umbria con la Sabina e la Sabina con il Mar Tirreno. Doveva essere inaugurata entro agosto. Prima il blocco di alcuni cantieri causa coronavirus poi problemi tecnici rilevati di recente sul viadotto metallico lasciato incompleto dall’impresa precedente, stanno portando ad un ritardo di altri due mesi circa per cui l’inaugurazione dell’opera viene data per certa da fonti Anas prima di Natale”.

I tempi L’apertura degli svincoli previsti, in particolare quelli che puntano a sviluppare ulteriormente il turismo verso il Parco naturalistico della Cascata e di Piediluco, viene posticipata ad aprile 2021. Proseguono nel frattempo i progetti in partenariato pubblico-privato per arricchire il corso del Nera di un parco avventure con una zip-line per arricchire l’offerta ormai consolidata del rafting. “Contemporaneamente – aggiunge Melasecche – è di buon auspicio l’annuncio fatto dal Ministro De Micheli ad Ancona, nel corso della conferenza per la costituzione del tavolo tecnico per il raddoppio della Orte Falconara, avvenuta ieri pomeriggio, di commissariare anche i lavori di riqualificazione della Salaria. L’adeguamento di questa antica strada consolare romana che, raggiungendo l’Adriatico dalla Capitale passa per Rieti, consentirà in futuro di migliorare l’alternativa più importante alla A1 che, nei fine settimana, presenta problemi di rientro ad Orte verso Roma per tutti i turisti che vengono in Umbria soprattutto in occasione delle tradizionali grandi manifestazioni”.