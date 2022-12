Infrastrutture, incontro Salvini-Tesei sui dossier che riguardano l’Umbria

ROMA – “Lungo e cordiale incontro” al Mit tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e la presidente della Regione, Donatella Tesei. È stata l’occasione, si legge in una nota, per fare il punto su alcuni dossier particolarmente significativi. In particolare, la Variante sulla E45 (nodo Perugia), la strada delle Tre Valli Umbre e la Roma-Ancona mentre, per quel che riguarda le strade ferrate, la ricostruzione della dorsale ferroviaria regionale Ferrovia Centrale Umbra da Terni a Sansepolcro e il potenzialmento Foligno Terontola.