Infortuni sul lavoro, in Umbria un patto e un coordinamento permanente

Focus Il focus è dunque su sensibilizzazione, informazione e formazione dedicata a tutti gli attori del mondo del lavoro, in particolare riguardo ai settori a più alto rischio; un ruolo di primo piano viene assegnato a soggetti come Università e associazioni del mondo economico e sindacale, ai quali spetterà il compito di “diffonderne capillarmente indicazioni e buone pratiche fra le imprese regionali”. Potenziata anche la raccolta dei dati condivisi tra i diversi attori – sia pubblici che privati – così da realizzare un sistema integrato in grado di migliorare l’attività di prevenzione e vigilanza, evitando gravose duplicazioni e dispersioni di risorse e strumenti. Tutte le azioni saranno portate avanti attraverso un tavolo di coordinamento permanente costituito in Prefettura, dove saranno condivisi i programmi e monitorati i numeri.