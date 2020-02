Influencer ladra in negozio: blitz de ‘Le Iene’ a Terni per uno scherzo a Di Canio

TERNI – Il Paolo Di Canio furioso, quello dei tempi della Lazio e del Newcastle, quando litigava in campo e rimediava espulsioni e giornate di squalifica. L’ex attaccante di Lazio e Ternana, che oggi vive a Stroncone ed è titolare di un noto negozio di abbigliamento, è tornato per un pomeriggio quello di un tempo, quello che ormai nella sua nuova veste di commentatore sportivo aveva messo da parte. Colpa de ‘Le Iene’.

Lo scherzo. Il programma di Italia 1 ha infatti mandato in onda un cattivissimo scherzo effettuato ai suoi danni, sfruttando la sua contrarietà ai social network. Di Canio viene convinto dal ‘socio’ ad accettare – sia pur controvoglia – la presenza della bella influencer IamMarika nel suo negozio, che con dirette facebook e Instragram lo avrebbe dovuto promuovere. Ma la donna, dopo aver lasciato il negozio con la merce con la quale si era fatta fotografare, del valore di 5900 euro, rilascia una recensione negativa, a seguito del ‘licenziamento’ ricevuto dopo il furto.

Di Canio, già su tutte le furie per la merce non pagata, esplode e la situazione peggiora quando nello stesso video il fidanzato della donna – che poi scoprirà anche essere romanista – lo accuserà di averla drogata e fatta ubriacare. E non solo: Di Canio deve sorbirsi anche insulti legati alle sue scelte politiche. L’ex calciatore stava quasi per picchiare uno dei complici dello scherzo. Il video completo è visibile a questo link.