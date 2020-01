Inflazione, Terni più cara di Perugia: aumenti annui di 135 euro a famiglia

PERUGIA – Dopo Ancona è Perugia la città meno cara in termini di aumento del costo della vita, sulla base dell’inflazione media registrata dall’Istat nel 2019. A dirlo è uno studio dell’Unione nazionale dei consumatori che rileva un incremento medio dei prezzi dello 0,1% nel capoluogo umbro. Si piazza invece a metà classifica Terni che registra un aumento dello 0,6. In valori assoluti i rincari medi annui per un nucleo familiare tipo di 2-3 componenti sono di 23 euro per Perugia e 135 euro per la città dell’acciaio, pari a una media regionale dello 0,4% e un incremento ponderato di 65 euro. Andando a vedere l’andamento generale si evince che il capoluogo con i maggiori aumenti del 2019 è Bolzano dove l”inflazione media record dell’1,3 per cento determina, per una famiglia tipo, una stangata pari a 392 euro su base annua. Al secondo posto Modena che, pur avendo “solo” il terzo maggiore incremento dei prezzi, pari all’1,1 per cento, registra una spesa annua supplementare di 307 euro, terza Trapani, dove l’inflazione record dell’1,5, implica un’impennata del costo della vita pari a 305 euro.