Infermieri e operatori socio sanitari no vax della Usl 2: sospesi senza stipendio

TERNI – Linea dura. Sospesi dalla direzione dell’Usl Umbria 2, a partire dal 16 agosto, sette infermieri e operatori socio-sanitari per non essersi vaccinati contro il Covid. Lo ha appreso l’Ansa dalla stessa Azienda sanitaria. Il provvedimento riguarda personale sanitario che opera nelle strutture del territorio. La sospensione è stata adottata per la violazione dell’articolo 4 del decreto legge numero 44 del 2021, cioè per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Si tratta una prima scrematura operata dall’Usl Umbria 2. Altre posizioni di personale non vaccinato sono infatti ancora al vaglio dell’Azienda sanitaria.

Le verifiche Una verifica martedì è stata compiuta anche alla Usl 1 dove sono stati contati 53 dipendenti non vaccinati. Questa azienda sanitaria sta valutando coi direttori delle strutture in cui lavorano medici, oss e infermieri no vax la possibilità di ricollocamento in altri servizi e quindi con differenti mansioni, ma se non sarà possibile anche qui si procederà alla sospensione dal lavoro senza stipendio.