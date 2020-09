Indiscrezione Gazzetta dello Sport: Suarez a Perugia per l’esame di italiano

PERUGIA – Indiscrezione ‘bomba’ de La Gazzetta dello Sport, secondo la quale l’attaccante uruguaiano del Barcellona, Luis Suarez, prescelto dalla Juventus di Andrea Pirlo per sostituire il partente Gonzalo Higuain, starebbe studiando la lingua italiana per essere in grado di prendere il passaporto del Bel Paese ed essere quindi naturalizzato. L’esame si svolgerebbe a Perugia, all’Università per Stranieri giovedì 17 settembre.