Indagato il figlio della pensionata trovata morta in casa al Trasimeno

PERUGIA – Sarebbe indagato il figlio della pensionata di 78 anni è stata trovata morta in casa a Passignano sul Trasimeno. Si tratterebbe di un atto dovuto in vista dell’autopsia come riportano i quotidiani La Nazione e il Corriere dell’Umbria. Non è comunque chiaro quale ipotesi di reato sia stata ipotizzata nel fascicolo. Giovedì la procura di Perugia che coordina le indagini dei carabinieri stava valutando una possibile iscrizione del fascicolo per maltrattamenti o abbandono di incapace.

Previsti nel procedimento

E sarebbero proprio questi i titoli di reato previsti nel procedimento. Il magistrato che coordina gli accertamenti ha disposto l’autopsia per stabilire le cause della morte. Sul volto della donna sono stati trovati alcuni lividi che sarebbero tuttavia compatibili con le conseguenze di una caduta. Dalle indagini è emerso che anche qualche giorno fa la settantottenne era finita accidentalmente in terra. A trovare la pensionata ormai morta è stato al rientro in casa il figlio che viveva con lei. L’uomo attualmente non lavorava ed è risultato affetto da alcuni problemi di salute.