Incredibile al Grifo, almeno 20 positivi al Covid e ora spunta un’ipotesi: “Tamponi difettosi”

PERUGIA – Sta diventando un vero e proprio giallo la vicenda dei calciatori del Perugia trovati positivi al Coronavirus. Secondo quanto emerge, nel gruppo squadra di 50 persone sarebbero almeno 20, forse anche 30 i positivi. Una situazione, paradossale ed al limite dell’assurdo perchè i calciatori non hanno avuto alcun contatto fra loro fino a lunedì quando hanno svolto gli esami e che dal ‘rompete le righe’ dopo il play out con il Pescara sono passate più delle canoniche due settimane di incubazione del virus. Altro elemento rilevante: la quasi totalità dei positivi sarebbero asintomatici.

La situazione Nella giornata di mercoledì la squadra ha replicato i tamponi perchè l’ipotesi clamorosa sarebbe quella di un difetto nei reagenti utilizzati dal laboratorio privato da cui il Perugia si serve che avrebbero quindi dato dei ‘falsi positivi’. Nel frattempo la sede di Pian di Massiano è stata sigillata e in queste ore verrà sanificata, mentre tutto il gruppo squadra è stato posto in isolamento cautelare. Lo stesso Perugia, in una nota, informa: “A.C. Perugia Calcio comunica che a causa dell’alto numero dei tamponi positivi registrati in queste ore ma altresì di alcune possibili anomalie riscontrate nei test, la Usl Umbria ha deciso di effettuare a tutti i calciatori e allo staff tecnico, un ulteriore tampone. Comunicheremo appena possibile l’evolversi della situazione’.